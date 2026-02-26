SM-liigan kurinpitodelegaatio on langettanut Tapparan päävalmentajalle Rikard Grönborgille kolme ottelua toimitsijakieltoa viime viikon keskiviikon Tappara–JYP-ottelun tapahtumista. Lisäksi Tapparalle määrättiin sakkorangaistus ja JYPille varoitus.

SM-liigan kurinpitodelegaatio on antanut Rikard Grönborgille kolme ottelua toimintakieltoa ja Tapparalle 10 000 euron sopimussakon viime viikon keskiviikon JYP-ottelun tapahtumista.

Tapparan ja JYPin välisessä ottelusta viime keskiviikkona tuli skandaalinkäryinen. Tapparan Emil Sylvegård hyökkäsi Antti Tyrväisen kimppuun heti ensimmäisessä vaihdossa, ja kumpikin sai tilanteessa ulosajon tappelusta.

Sekä Sylvegård että Tyrväinen määrättiin myöhemmin kahden ottelun mittaisiin pelikieltoihin tapahtuneesta.

Tappeluita nähtiin ottelussa yhteensä peräti kolme, ja myös joukkueiden päävalmentajat Rikard Grönborg ja Petri Matikainen lensivät suihkuun tunteiden kuumentuessa.

Myös ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa kärähti. JYPin päävalmentajaa Petri Matikaista tuurannut apuvalmentaja Santeri Heiskanen sanoi Sylvegårdin hakeneen Tyrväistä tappeluun kosto mielessään.

– Siellä on Tapparan päävalmentaja (Grönborg) huudellut pitkin viikkoa kostosta siitä, mitä viimeksi tapahtui Tampereella, kun (Kristian) Tanusta taklattiin. Että kosto tulee, kuinka isona kosto tulee. Siellä sitten arvottiin sitä. Se oli ihan selkeä, että jo alkulämmittelyissä Sylvegård kävi sanomassa Tyrväiselle, että mennään.

– Se oli saatana tuomareilla tiedossa, että mitä tapahtuu. Sitten se on tuollaista.

SM-liigan kurinpitodelegaation mukaan ei ole näytetty kuitenkaan toteen, että Grönborg olisi käskyttänyt Sylvegårdia tappelemaan. Sen sijaan Grönborgin kuitenkin katsotaan olleen vähintäänkin tietoinen ja myös vastuussa pelaajansa tekemisestä.

– Edellä käskyttämisestä todettuun viitaten kurinpitodelegaatio toteaa, että päävalmentaja on jääkiekkojoukkueen pelaajien esimies. Lähtökohtaisesti pelaajat toimivat päävalmentajan vaatimalla tavalla. Kurinpitodelegaatio toteaa, että pelaajat eivät normaalisti toimi poikkeuksellisella tavalla – kuten tappele ensimmäisessä vaihdossa – ilman valmennuksen nimenomaista tai hiljaista hyväksyntää, kurinpitodelegaatio toteaa päätöksessään.

Kurinpitodelegaation tulkinnan mukaan Grönborgin vastuu on tässä tapauksessa suurempi kuin pelaajan eli Sylvegårdin, joka siis tuomittiin kahden ottelun pelikieltoon.

– Tapparan päävalmentajan on edellä todetusti katsottu olleen tietoinen ottelua koskevassa ns. muistutuksen antamisesta nyrkkitappelulla ja laiminlyöneen esimiehen asemassa puuttua tähän. Näin ollen kurinpitodelegaatio katsoo, että Tapparalle tulee myös seurana määrätä rangaistus tapahtuneesta. Kurinpitodelegaatio on arvioinut, että oikeudenmukainen seuraus Tapparalle on 10 000 euron sopimussakko, kurinpitodelegaation päätöksessä todetaan.

JYPiä varoitettiin puolestaan Heiskasen käyttäytymisestä lehdistötilaisuudessa.

– Samankaltaisen käytöksen jatkuessa toiminta tullaan rankaisemaan sakkorangaistuksella, kurinpitodelegaatio varoittaa.

Käskytystutkinnat ja etenkin käskytyksestä annetut toimintakiellot ovat SM-liigassa erittäin harvinaisia. Edellisen kerran toimitsijakieltoon käskytyksestä tuomittiin Jokerien ja HIFK:n välisten väkivaltaisuuksien jälkeen syksllä 2012 Jokerit-kaksikko Tomi Lämsä ja Tomek Valtonen sekä HIFK:n Pasi Sormunen.