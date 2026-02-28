Jukurien latvialaispelaaja Bodgans Hodass on määrätty väliaikaiseen pelikieltoon perjantain HIFK-ottelun tapahtumista.

Hodass löi ottelun toisessa erässä HIFK:n Aron Kiviharjua poikittaisella mailalla niskan alueelle. Hän sai videotarkistuksen jälkeen pelirangaistuksen ja joutui ulos ottelusta.

Tilannehuone ohjasi asian jatkokäsittelyyn SM-liigan kurinpitodelegaatiolle, joka määräsi Hodassin väliaikaiseen pelikieltoon lauantaina pelattavassa Jukurien ja JYPin väliseen ottelussa.

Kurinpidon mukaan Hodass osoitti tilanteessa piittaamatonta vaarantamista. Hän löi poikittaisella mailalla niskaan vastustajaa, joka ei pystynyt suojautumaan iskulta.

Hodassin pelikiellon pituus selviää myöhemmin. SM-liigan kurinpitosääntöjen mukaan pelaajalla on oikeus tulla sitä ennen kuulluksi joko suullisesti tai kirjallisesti.