Asiantuntijan mukaan Ukrainan iskut osuivat juuri talousfoorumin symboliseen ytimeen.
Venäjän presidentti Vladimir Putin puhuu tänään Pietarissa järjestettävässä kansainvälisessä talousfoorumissa.
Pietarin talousfoorumia varjostavat Ukrainan eilen tekemät drooni-iskut kaupungin alueella oleviin ei-siviilikohteisiin. Iskut osuivat ajankohtaan, jolloin Venäjä pyrkii näyttämään maailmalle kuvaa vakaudesta ja taloudellisesta voimasta.
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Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen arvioi Huomenta Suomessa, ettei Putin todennäköisesti nosta iskuja esille puheessaan.
– Se on lähtökohtaisesti nöyryyttävää Venäjälle, että Ukrainan iskut ulottuvat aina Pietariin asti. Putin lähtökohtaisesti pyrkii välttämään tällaisten asioiden nostamista esille, Vanhanen sanoo.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
Vanhanen arvioi, etteivät Ukrainan iskut kohdistuneet Putiniin itseensä. Sen sijaan Pietarin talousfoorumi on Kremlin tärkeimpiä vuosittaisia näyttämöitä, käytännössä symbolinen ydin, missä Venäjä pyrkii vakuuttamaan taloutensa kestävyyttä.