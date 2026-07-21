MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Näin paljon suositusta The Odysseysta jää Suomessa näkemättä – syynä Nolanin visio

Tästä syystä et näe The Odyssey-elokuvaa kokonaan, jos katsot sen Suomessa.

Tästä syystä et näe The Odyssey-elokuvaa kokonaan, jos katsot sen Suomessa.

Elokuvassa Jimmy Gonzales näyttelee Kefeusta, Matt Damon Odysseusta ja Himesh Patel Eurylokhosta.© Universal Studios. All Rights Reserved.

Nolanin elokuvilla on Suomessa vahva ja uskollinen fanikunta. Kerroimme aiemmin, että The Odyssey on myynyt ennakkoon yhtä hyvin kuin Nolanin Oppenheimer vuonna 2023.

Ohjaaja Christopher Nolanin The Odyssey saapui Suomen valkokankaille perjantaina 17. heinäkuuta . Sitä on pidetty elokuvateknologian merkkipaaluna, koska se on ensimmäinen suuri Hollywood-elokuva, joka on kuvattu alusta loppuun valtavilla Imax-filmikameroilla. Nolan on hyödyntänyt Imax-kameroita elokuvissaan jo vuosien ajan, mutta vasta nyt tekniikka mahdollisti kokonaisen elokuvan kuvaamisen niillä.

Kauan odotettu suurelokuva The Odyssey on ensimmäinen kokopitkä elokuva, joka on kuvattu kokonaan Imax-filmiteknologialla. Mutta mitä Imax oikeastaan tarkoittaa? Entä miksi et periaatteessa voi nähdä Odysseyta kokonaisuudessaan, jos katsot sen Suomessa?

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MM-finaalista poistettu Argentiinan tähti puolusti omiensa ronskeja otteita – "Kyse on paljon isommista asioista"

Rukan mönkijäturmassa kuoli kaupungin työntekijä kesken työpäivän

Saga Vanninen uuteen valmennukseen – tiet Erki Noolin kanssa eroavat

Garden-kohu keskeytti loman – kansanedustaja ei pääse kotiinsa

Suora lähetys: Garden-kohu huipentuu – Orpo: Ei kuulu hallituksen toimintakulttuuriin runtata ja junailla

Näin paljon suositusta The Odysseysta jää Suomessa näkemättä – syynä Nolanin visio

Erikoinen hyytelösammaleläin selviää hengissä kalan vatsasta – voi tarttua veneeseen tai verkkoihin

Irene Hernberg

The Odyssey pohjautuu Homeroksen muinaiskreikkalaiseen runokokoelmaan Odysseia. Elokuvaa tähdittää liuta maailmantähtiä, kuten Matt Damon ja Anne Hathaway .

Tästä tuli elokuvakesä: Suuret ensi-illat The Odyssey ja Spider-Man saavat rinnalleen singalong-esityksiä ja ulkoilmakinoja

Imax kiinnostaa suomalaisia

Siispä, jos haluaa nähdä kaiken sen, mitä Nolan on suureepokseensa pakannut mukaan, kannattaa elokuva nähdä nimenomaan Imax-elokuvateatterissa.

– Monet elokuvaharrastajat haluavat nähdä hänen elokuvansa mahdollisimman lähellä ohjaajan alkuperäistä visiota, Hernberg muistuttaa.

Imax-kamerat kuvaavat elokuvaa 70 millimetrin filmille. Sen kuvapinta on suurempi kuin tavallisessa 35 millimetrin filmissä. Sen ansiosta siihen voidaan tallentaa huomattavasti enemmän yksityiskohtia.

Imax-teatterit puolestaan tunnetaan vaikuttavasta tekniikastaan ja erityisen suurista valkokankaistaan, jotka näyttävät elokuvia kolossaalisessa 1.43:1 kuvasuhteessa. Se on korkeampi ja muutenkin suurempi kuin tavallisen leffasalin laajakuvan muotoinen valkokangas.

Lähimmäs täyttä ja elämää suurempaa Imax-kokemusta voi päästä ainoastaan yhdessä elokuvasalissa Suomessa.

Helsingissä sijaitseva Finnkino Itis on ainoa täysin virallinen digitaalinen Imax-teatteri Suomessa ja osa kansainvälistä Imax-verkostoa. Salissa on tavallista elokuvasalia suurempi valkokangas, oma laserprojektiotekniikka ja erittäin tarkka 12-kanavainen äänijärjestelmä. Myös salin geometriaan ja istuinten sijoitteluun on kiinnitetty huomiota.