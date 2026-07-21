Näin teet mustikkapiirakkaa nopeasti!

Kuten aiemmin kerroimme, mustikan pääsatokausi on alkanut suurimmassa osassa Suomea. Luonnonvarakeskus Luken mukaan mustikkasadosta ennustetaan hyvää etenkin eteläiseen Suomeen.

Nyt onkin hyvä hetki testata ja maistella erilaisia mustikkaherkkuja! Oletko tullut ajatelleeksi, että perinteisen mustikkapiirakan voi tehdä myös airfryerissa? Tämä helpottaa leivontaa esimerkiksi mökillä!

Mustikkapiirakka seitsemässä minuutissa

Koko Suomi leipoo -ohjelman voittajanakin tunnettu himoleipuri Liisa Westerberg vinkkasi Huomenta Suomessa vuonna 2024 ohjeen helppoon airfryer-mustikkapiirakkaan.

– Tässä on ideana, että saadaan nopeasti ja helposti valmista, Westerberg kuvaili ohjettaan.

Ja toden totta: mustikkapiirakka valmistuu minuuteissa.

– Kellotin, että tein tämän seitsemässä minuutissa.