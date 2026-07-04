Ukrainan presidentti vahvistaa iskut.
Ukraina iski varhain lauantaina Pietarin öljyterminaaleihin, uutisoi Kyiv Independent. Iskut tapahtuivat noin kello 6.30 paikallista aikaa, ja kaupungissa kuultiin räjähdyksiä. Venäläisviranomaiset ilmoittivat ampuneensa alas useita drooneja yön aikana.
Sosiaalisessa mediassa julkaistujen valokuvien ja videoiden väitetään näyttävän mustia savupilviä ja liekkejä, jotka nousevat kaupungin satama-alueelta.
Öljyterminaali sijaitsee Suomenlahden rannalla, ja se on yksi Venäjän suurimmista polttoaineen varastointi- ja vientilaitoksista. Sen vuotuinen käsittelykapasiteetti on 12,5 miljoonaa tonnia.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti iskut noin kello 11 Suomen aikaa.
– Ukrainan puolustusvoimat iski sataman öljyinfrastruktuuriin, joka tuottaa tuloja Venäjän sodalle. Onnistuneita iskuja kohdistettiin myös Kronstadtiin, tärkeään sotilaalliseen kohteeseen
Ukraina on jo useamman kuukauden ajan pyrkinyt iskemään Venäjän öljytuotantoon ja hankaloittamaan Venäjän asemaa.