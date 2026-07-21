Jos kumppanin lapsihaaveet eivät enää kohtaa omien kanssa, kannustaa asiantuntija tekemään itseä miellyttäviä ratkaisuja.

Suomalaiset saavat lapsia yhä vähemmän ja yhä vanhempina. Haaveilu lapsista alkaa kyllä aikaisessa vaiheessa, mutta haaveiluvaihe jää herkästi päälle pitkäksi aikaa.

– Ihan selkeästi tämä kyllä myöhentyy, että milloin niitä lapsia ruvetaan todella tekemään, sanoo Väestöliiton johtava asiantuntija, psykoterapeutti Heli Vaaranen Huomenta Suomessa.

Monella pitkittynyt nuoruus venyttää lasten hankkimisen ajankohtaa.

– Meidän koko maailma on muuttunut ja elämä on muuttunut ja tämä länsimainen elämäntapa on muuttunut. Tuntuu, että me voimme saavuttaa ihan kaiken jo ennen kuin lapsia tulee ja perustetaan se perhe. Monilla on se ajatus, että täytyy olla kaikki valmiina ennen kuin perhe perustetaan, Vaaranen selittää.

Tämä tarkoittaa Vaarasen koulutusta, työtä, vakiintumista, taloudellisen tilanteen vakaannuttamista, mutta myös vaikkapa talon rakentamista tai muuta vastaavaa.

– Ja sitten se lapsi tulee siellä häntäpäässä. Ja sillä tavalla maailma on muuttunut, ja ihmiset ajattelevat, että hei tätä kivaa vapaata nuoruutta kyllä kestää, ja voin tehdä vielä tämän ja tämän ja tämän haaveen ennen kuin asetun aloilleni.