Ukrainan Venäjälle tekemien lennokki-iskujen vaikutukset ulottuvat tänään Suomeen.
Puolustusvoimat on tehostanut valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella aamuyöstä alkaen.
24:48Tämä Pietarin iskusta tiedetään. Keskustelemassa MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki sekä ulkomaantoimittaja Jouko Luhtala.
Tehostaminen liittyy Ukrainan aamuyön aikana osana puolustustaistelujaan toteuttamiin lennokki-iskuihin Pietarin alueella.
– Ilmavoimat toteutti operatiivisia valvontalentoja F/A-18 Hornet -hävittäjillä Kaakkois-Suomeen ja Suomenlahdelle, Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan MTV:lle sähköpostitse.
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Puolustusvoimat on ottanut käyttöön myös tilapäisiä ilmailun rajoitusalueita Kaakkois-Suomen alueella kello 3.36 alkaen. Meriliikennettä Suomenlahdella on niin ikään uudelleen reititetty.