Alexander Stubbin mukaan Ukraina onnistuu kääntämään venäläiset sotaa vastaan pitkän matkan drooni-iskuilla.
Ukraina on paremmassa asemassa Venäjää vastaan kuin kertaakaan vuonna 2022 alkaneen täysimittaisen hyökkäyssodan aikana, arvioi presidentti Alexander Stubb Financial Times -lehdelle Nato-kokouksen aattona.
Stubbin mukaan juuri pitkän kantaman drooni-iskut ovat toimineet Ukrainan hyväksi. Stubbin mukaan iskut painostavat Venäjää neuvottelupöytään vaikuttamalla juuri siihen, mikä Venäjällä merkitsee. Lisäksi iskut Stubbin mukaan vakuuttavat Yhdysvaltoja Ukraina-kysymyksessä.
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Stubbin mukaan Ukraina on iskuilla onnistunut tuomaan sodan lähemmäksi Venäjän kotirintamaa kuin kertaakaan aiemmin sodan aikana.
– Kun sodasta tulee henkilökohtaista… Venäjän kansalaiset kääntyvät sitä vastaan. Se antaa meille mahdollisuuden palata neuvottelupöytään, mitä ajattelen meidän kaikkien epätoivoisesti haluavan.
Stubbin mukaan juuri tämä on keskeistä Venäjän päätökseen vaikuttamisessa. Hänen mukaansa tulkinta on, että menetykset sodassa tai taloudelliset tappiot eivät saa Venäjää lopettamaan sotaa, vaan se tapahtuu julkisen mielipiteen muuttuessa Venäjällä. Stubbin mukaan tämä muutos on nyt käynnissä.