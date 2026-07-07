Stubb FT:lle: Ukraina vääntää juuri siitä vivusta, jolla lopettaa sota

Stubbin mukaan juuri tämä on keskeistä Venäjän päätökseen vaikuttamisessa. Hänen mukaansa tulkinta on, että menetykset sodassa tai taloudelliset tappiot eivät saa Venäjää lopettamaan sotaa, vaan se tapahtuu julkisen mielipiteen muuttuessa Venäjällä. Stubbin mukaan tämä muutos on nyt käynnissä.

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Haastattelussa käsiteltiin myös Ukrainan Nato-kysymystä. Stubb oli sitä mieltä, että Ukraina toisi Natoon sellaista osaamista, mitä siellä ei vielä ole. Hän itse kannattaa Ukrainan Nato-jäsenyyttä, mutta ymmärtää, että välitön jäsenyys sotilasliitossa ei ole poliittisesti mahdollista.