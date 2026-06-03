– Meillä on nyt etulyöntiasema rintamalla, jota voidaan hyödyntää. Tärkein tavoite on estää Venäjää huijaamasta ja aloittamasta lyhyen tauon jälkeen uusia taisteluita, uutta hyökkäystä, Zelenskyi sanoi puheenvuorossaan.

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Venäläiset etenivät koko ajan tasaisesti, tosin kalliilla hinnalla, koska eteneminen maksoi tosi paljon miehiä ja materiaalia.

– Venäläiset kykenivät etenemään 350–500 neliökilometriä kuukaudessa. Se ei ole hirveän paljon, mutta jos se on keskitetty jollekin tietylle rintamalohkolle, niin kyllä sillä sitten saadaan aikaan kartassa näkyviä muutoksia, Paroinen sanoo.