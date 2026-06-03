Viime aikoina Ukrainan sodan mahdollista päättymistä on väläytelty niin Ukrainan kuin Venäjänkin taholta. Asiantuntija Pasi Paroisen mukaan tulitauko hyödyttäisi molempia osapuolia.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui viime viikolla mahdollisuudesta saada aktiiviset taistelutoimet päätökseen marraskuuhun mennessä.
– Meillä on nyt etulyöntiasema rintamalla, jota voidaan hyödyntää. Tärkein tavoite on estää Venäjää huijaamasta ja aloittamasta lyhyen tauon jälkeen uusia taisteluita, uutta hyökkäystä, Zelenskyi sanoi puheenvuorossaan.
Myös Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi toukokuun alussa uskovansa, että Ukrainan sota, hänen käyttämänsä termein "Ukrainan konflikti", on päättymässä.
– Kummallekin osapuolelle olisi tällä hetkellä todennäköisesti enemmän hyötyä ottaa se tulitauko kuin jatkaa taistelutoimia, kommentoi sotaa seuraavan Black Bird Group -ryhmän analyytikko Pasi Paroinen.
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Puoli vuotta on lyhyt aika
Paroisen mukaan viime vuonna aloite rintamalla oli hyvin pitkälti venäläisillä.