Asiantuntijat arvioivat, että Venäjä jatkaa hyökkäyssotaa Ukrainassa, eikä rauhaa ole tulossa lähiaikoina. Eskaloituminen on myös todennäköistä.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan tulee jatkumaan, kertoo kriisinhallinnan asiantuntija professori Timo Hellenberg Huomenta Suomessa.

– Rauhasta ei ole mitään merkkejä. Jos katsotaan duuman vaalit syksyllä, Yhdysvaltain välivaalit. Tämä on erittäin otollinen vaihe Venäjälle eskaloida tilannetta ja näkisin, että vaaran viikot ovat edessä.

Entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen on samoilla linjoilla Hellenbergin kanssa.

– Rauhan saavuttaminen on täsmälleen yhtä kaukana, kun se on ollut viime vuodet. Venäjällä ei ole aikeita lopettaa tätä sotaa. Putin on sen viimeisissä kannanotoissa vahvistanut.

– Putinin oma tulevaisuus on täysin riippuvainen siitä, että sota jatkuu. Kaukana ollaan varsinaisesta rauhanteosta, jonka edellytyksenä olisi tulitauko ja siihen Venäjä ei suostu, Himanen jatkaa.

Asiantuntijat arvioivat Venäjän hyökkäyssodan tilannetta Huomenta Suomessa.

”Venäjän talous ei ole romahtamassa”

Asiantuntijoiden mukaan Venäjän taloustilanne on myös hyvä, mikä mahdollistaa sodan jatkamisen.

– Venäjän talous ei ole romahtamassa tällä hetkellä, Hallenberg toteaa.

– Olen samaa mieltä, että Venäjän talous ei ole romahtamassa, mutta kasvu hiipuu, eikä sen odoteta mitenkään nousevan. Venäjän talouden kasvun kehitykset ovat kadonneet eikä niitä pystytä sotatilanteessa uusiutumaan, Himanen sanoo.