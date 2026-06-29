



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Putin ei pysty enää peittämään Venäjän ongelmia: "Moskova palaa ja tyytymättömyys vain kasvaa"

2:24 MTV Tshernobylissä: Ukrainan ydinvoimalat vaarassa Venäjän iskujen takia

Julkaistu 5 minuuttia sitten

Sodan aiheuttamat vahingot alkavat olla Venäjällä jo niin näkyviä, että hallittu tunnustaminen on uskottavampi vaihtoehto kuin kieltäminen. Venäjän presidentti Vladimir Putin myönsi sunnuntaina 28. kesäkuuta Venäjän valtapuolue Yhtenäisen Venäjän puoluekokouksessa, että ”Venäjä käy läpi vaikeaa ajanjaksoa, joka on opettanut paljon”. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijan Henri Vanhasen mukaan Putinin tunnustus kertoo ennen kaikkea siitä, että Ukrainan pitkän kantaman iskuilla alkaa olla sellaisia näkyviä vaikutuksia Venäjän kotirintamalla, ettei niitä pystytä enää peittämään. – Tämä näkyy sekä Moskovassa että Pietarissa. Putin puhui poikkeuksellisen avoimesti polttoainepulan aiheuttamista ongelmista ja siitä, että hallitus joutuu nyt ryhtymään erityistoimiin turvatakseen polttoaineen saatavuuden, Vanhanen sanoo MTV Uutisille. – Julkinen ongelmien myöntäminen on Kremlin viestinnässä aika harvinaista, hän jatkaa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijan Henri Vanhasen mukaan Putin haluaa näyttää johdon tunnistavan ongelmat, mutta samalla vakuuttaa kansalaisille ongelmien olevan hallinnassa, ja valtion ratkaisevan ne jollain tavalla. Kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri on Vanhasen kanssa samoilla linjoilla.

– Tilanne on mennyt niin pahaksi Moskovassa ja Pietarissakin, ettei sitä voi enää ohittaa. Tähän asti kaikki vastoinkäymiset on ohitettu, ja tappioista ei ole puhuttu. Mutta nyt Moskova palaa, ihmisillä ei ole bensiiniä oikein missään päin Venäjää ja tyytymättömyys vain kasvaa, niin oli vain pakko ottaa jotenkin asiaan kantaa, Toveri summaa.

"Kieltäminen heikentäisi uskottavuutta enemmän kuin hallittu tunnustaminen"

Myös lähestyvät vaalit tuovat soppaan oman mausteensa.

– Vaalit lähestyvät, ja vaikka ne ovat Venäjällä ohjattuja näytelmiä, niin demokratian illuusiota halutaan kuitenkin pitää yllä. Paineet kasvavat sen myötä, jos ihmiset alkaisivat syksyllä protestoida poikkeuksellisen paljon, eivät tulisi äänestämään tai äänestäisivät väärin, ja väärentäminen menisi överiksi, Toveri selventää.

Kenraalimajuri evp. ja kokoomuksen kansanedustaja Pekka Toveri arvioi, ettei Venäjällä olla valmiita varsinaiseen kapinaan, mutta turhautuminen kasvaa.Credit: Raj Valley / Alamy Stock Photo

Vanhasen mukaan on kuitenkin tärkeää huomata, ettei Putin myöntänyt sotilaallista tappiota, eikä sitä, että Venäjä olisi häviämässä sodan. Hän pikemminkin myönsi, että Ukrainan iskut energia- ja öljyinfrastuktuuriin aiheuttavat nyt sellaisia ongelmia, joita ei ole täysin uskottavaa yrittää enää kiistää.

Autoritäärisissä järjestelmissä ongelmia ei yleensä myönnetä, ennen kuin ne ovat niin näkyviä, että kieltäminen heikentäisi uskottavuutta enemmän kuin hallittu tunnustaminen.

– Putin haluaa näyttää, että johto tunnistaa ongelmat, mutta samalla vakuuttaa kansaisille ongelmien olevan hallinnassa ja valtion ratkaisevan ne jollain tavalla, Vanhanen sanoo.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin kannatusluvut ja arvovalta ovat menneet viime kuukausina alaspäin, kun sotaa ei ole vielä ratkaistu, ja se alkaa näkyä yhä enemmän tavallisesten venäläisten arjessa./All Over Press

Vanhasen mukaan lausunto kuitenkin valmistaa venäläisiä siihen, että sota jatkuu vielä pitkään, ja myös kotirintamalla joudutaan hyväksymään kasvavia kustannuksia. Tämä sopii hyvin Kremlin ja Putinin viime vuosien propagandaan siitä, että Venäjä on kulutussodassa länttä vastaan.

Putinin arvovalta on ottanut merkittävästi osumaa sen myötä, ettei sotaa ole näiden vuosien aikana vielä ratkaistu, ja että se tulee yhä enemmän näkyväksi tavallisten venäläisten arjessa.

– Se on iso arvovaltatappio. Tämä on näkynyt myös Putinin kannatusluvuissa, jotka ovat tulleet viime kuukausina alaspäin, Vanhanen sanoo.

Lue myös: Putinin entinen luottomies on kuollut

"Turhautuminen kasvaa"

Vapaaehtoistaistelija Aleksandr Lunin pidätettiin 11 päiväksi sen jälkeen, kun hän vetosi julkisella videoviestillä Putiniin. Luninin mukaan venäläissotilaisiin kohdistui kaltoinkohtelua. Hän myös varoitti mahdollisesta sotilaallisesta kapinasta, mikäli hänen huolenaiheensa sivuutettaisiin.

Luninin video sai miljoonayleisön.

Vanhasta ja Toveria Luninin pidätys ei yllättänyt lainkaan.

– Pitää muistaa, että propagandamenot tuplattiin tälle vuodelle Venäjän valtion budjetissa. Tällä haluttiin nimenomaan tukea sen tyyppistä valtionviestintää ja sosiaalisen median tilejä sekä isänmaallista propagandaa tuottavia toimijoita, Vanhanen sanoo.

Sotapropagandaa Jefremovissa, Venäjällä. Tekstissä sanotaan "Valta on totuudessa".

– Luninin video ja pidätys kertoo siitä, että asiat eivät ole hallinnassa, vaan päinvastoin. Kun lisätään kykyä peittää ja väistellä ongelmien käsittelyä, niin yleensä se kertoo, että menee huonosti, hän jatkaa.

Venäjällä ei siedetä minkäänlaista sodan tai valtionjohdon arvostelua.

– Aika herkkiä ollaan sodan suhteen. Venäjän johto on äärimmäisen vainoharhainen ja herkkä millekään kritiikille, Vanhanen toteaa.

Lue myös: Venäläistaiteilijan murhatutkinta Puolassa etenee

Toverin mukaan kuitenkin jo se, että joku uskaltaa edes tehdä vastaavanlaisen kapinavideon, kertoo siitä, että turhautuminen sotilaiden ja veteraanien keskuudessa kasvaa.

– En usko, että kapinaan ollaan valmiita millään muotoa, mutta turhautuminen kasvaa, hän arvioi.

Venäjä ei kuitenkaan ole romahtamassa

Vanhasen mukaan Putinin poikkeuksellisesta tunnustuksesta ei kuitenkaan kannata vielä vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Venäjä ei ole romahtamassa, eikä sen kyky käydä sotaa ole loppumassa.

– Se kykenee edelleen, vaikkakin huonommalla menestyksellä, rekrytoimaan joukkoja sekä kasvattamaan ja ylläpitämään jonkinnäköistä puolustuksellista tuotantoa sekä jatkamaan operaatioita. Mutta se, mistä tämä kertoo, on se, että sodan kustannukset kasvavat jatkuvasti, Vanhanen summaa.

Ainakin viiden ihmisen kerrotaan maanantaina kuolleen Venäjän tekemässä ohjusiskussa Dnipron kaupunkiin Ukrainaan. Lisäksi ainakin 20 ihmisen kerrotaan haavoittuneen iskussa. Asiasta kertoo Dnipropetrovskin alueen kuvernööri.

Ukrainan poliisin mukaan Venäjän isku osui yksityiskäytössä olleeseen rakennukseen.

Ukraina on puolestaan pyrkinyt viime aikoina aiempaa järjestelmällisemmin iskemään Venäjän öljynjalostamoihin, polttoainevarastoihin ja logistiikkakeskuksiin. Sen tavoitteena ei ole ollut pelkästään kohteiden tuhoaminen, vaan sodan kustannusten ja yhteiskunnallisen hinnan nostaminen.

– Tämä sama näkyy Krimillä. Ukraina on kohdistanut sinne entistä enemmän iskuja nimenomaan huoltovarmuuden kannalta kriittisiin paikkoihin. Krim on tukialue Etelä-Ukrainan operaatioille. Ukraina pyrkii tekemään Krimin miehittämisestä Venäjälle yhä kalliimpaa ja vaikeampaa, Vanhanen sanoo.

Teresia Jokela MTV Uutiset Teresia Jokela työskentelee MTV Uutisten viihde- ja uutistoimittajana. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat henkilöjutut, tv-sarjat, elokuvat sekä 90-luvun ja 2000-luvun musiikki. Voit olla Jokelaan yhteydessä erilaisten juttuvinkkien ja kiinnostavien viihdemaailman henkilöiden ja tapahtumien osalta.

Venäjä ei pysty enää peittämään vaikeuksiaan | MTV Uutiset