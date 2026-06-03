Pietarin edustalla Suomenlahdella sijaitseva Kronstadt joutui yöllä Ukrainan drooni-iskun kohteeksi. Saarella sijaitsee Venäjän Itämeren laivaston tukikohta.
Presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi keskiviikkona, että Ukraina teki viime yönä drooni-iskun Pietarin edustalla Retusaarella sijaitsevaan Kronstadtiin, jossa on Venäjän Itämeren laivaston tukikohta.
Zelenskyi kertoo viestipalvelu Telegramissa, että iskut kohdistuivat "puhtaasti sotilaallisiin kohteisiin".
Ukraina julkaisi keskiviikkona videon, jossa sen mukaan näkyvät Kronstadtiin tehdyt iskut. Videolla nähdään droonin iskeytyvän sotalaivaan. Uutistoimisto Reuters on vahvistanut kuvauspaikan Kronstadtiksi.
Myös Pietarin kuvernööri Aleksandr Beglov kertoi, että Kronstadtin infrastruktuurikohteet joutuivat droonihyökkäyksen kohteeksi.
Zelenskyin mukaan Ukraina iski viime yönä myös Pietarin öljyterminaaliin sekä Venäjän Tambovin alueella sijaitsevaan asetuotantolaitokseen. Tambov sijaitsee noin 400 kilometriä Moskovasta kaakkoon.
Pietarissa alkoi tänään myös Pietarin kansainvälinen talousfoorumi, joka on yksi Venäjän tärkeimmistä vuosittaisista taloustapahtumista. Sen yksi pääpuhujista on huomenna presidentti Vladimir Putin.