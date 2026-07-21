Australialaispoliitikko Barnaby Joyce on pyytänyt koiralle huutamista anteeksi jälkikäteen, kertoo Reuters.
Australialaisen One Nation -oikeistopuolueen poliitikko Barnaby Joyce keskeytti haastattelunsa Australian yleisradion 7.30-ohjelman suorassa lähetyksessä maanantai-iltana huutaakseen koiralleen.
Joyce pyysi haastattelun aikana useaan otteeseen anteeksi koiransa aiheuttamaa häiriötä. Hän osallistui haastatteluun etäyhteydellä.
Tilanne kärjistyi, kun ohjelman juontaja Sarah Ferguson kehotti Joycea vastaamaan kysymykseen koirasta välittämättä.
– Älä ole epäkohtelias, muuten tämä haastattelu loppuu kuin seinään, Joyce sanoi Fergusonille lähetyksessä.
Haastattelu jatkui ja Ferguson kiitti lopuksi Joycea osallistumisesta todeten, ettei koira ollut ongelma.
Koiralle huutaminen ja Joycen reaktiot nousivat nopeasti puheenaiheeksi sosiaalisessa mediassa. Monet katsojat pitivät tilannetta huvittavana, mutta osa piti kansanedustajan käytöstä epäasiallisena suorassa lähetyksessä.
Reuters kertoo, että Joyce pyysi myöhemmin käyttäytymistään anteeksi.
Haastattelu koski puoluejohtajaan kohdistettu kritiikkiä
Joyce oli ohjelmassa kommentoimassa puolueen tilannetta ja puolueen johtajan toimia.
One Nation -puolueen johtaja Pauline Hanson oli aiemmin saanut kritiikkiä Iso-Britannian matkasta, jonka aikana hän tapasi äärioikeistolaisen aktivistin ja tuomitun rikollisen Tommy Robinsonin.
One Nation on perustettu vuonna 1997 ja sitä on pitkään pidetty marginaalipuolueena, mutta viimeisen vuoden aikana puolueen kannatus on kasvanut nopeasti. Joidenkin kyselyjen mukaan Hansonin suosio on ohittanut pääministeri Anthony Albanesen.