Ukrainan tuoreet drooni-iskut Pietarin alueelle ajoittuivat hetkeen, joka on Kremlille erityisen kiusallinen.
Ukraina iski keskiviikkoyön ja -aamun aikana sadoilla drooneilla Venäjälle Kremlille kiusalliseen aikaan, juuri kun Pietarin talousfoorumi oli alkamassa.
Ilmahyökkäykset kohdistuivat muun muassa Pietarin öljysatamiin sekä Venäjän Itämeren laivaston tukikohtaan Pietarin edustalla.
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi, että iskut tuskin olivat sattumaa, vaikka Ukraina on tehnyt lähes päivittäin iskuja Pietarin alueelle ja eri puolille Venäjää.
– On miltei itsestäänselvää, että Putinin näkökulmasta korkean profiilin (talousfoorumin) ajoittuminen samaan aikaan, on ollut Ukrainalle liian suuri kiusaus olla käyttämättä, Lassila sanoo.
Lassilan mukaan iskut osoittavat Ukrainan kehittynyttä kykyä toteuttaa tämänkaltaisia iskuja ja ovat osa jo aiemmin nähtyä, Venäjälle kiusallista jatkumoa.
Pietarin kansainvälinen talousfoorumi on Venäjän merkittävimpiä vuosittaisia taloustapahtumia.
Presidentti Vladimir Putin on yksi pääpuhujista torstaina, ja jää nähtäväksi, kommentoiko hän puheessaan Ukrainan iskukyvystä muistuttavia Pietarin savupatsaita.
– Putinille on aina ollut suuri kynnys tunnustaa päävihollisensa nimi tai sen vaikutus.
– Pikemminkin tavaksi on tullut vähätellä sitä. Tässä tapauksessa olisi varmaan tarkoituksenmukaista antaa ymmärtää, ettei mitään merkittävää ole tapahtunut, Lassila sanoo.