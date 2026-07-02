Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessorin mukaan Venäjän viimeöinen isku Kiovaan oli osittain Venäjän näytöstä.

Venäjä iski viime yönä Kiovaan sadoilla ohjuksilla ja drooneilla. Ilmahyökkäys oli suurin yli neljä vuotta kestäneen hyökkäyssodan aikana, kertoo Kiovan pormestari Vitali Klitshko. Iskussa kuoli ainakin 21 ihmistä ja haavoittui liki sata.

– 20 rakennusta vaurioitui merkittävästi tai tuhoutui osittain. Lisäksi satoja rakennuksia vaurioitui paineaallon ja lentävien raunioiden vuoksi, sanoo Ukrainan sisäministeri Ihor Klymenko.

Ihmisiä etsitään edelleen raunioista.

Venäjä väitti jälleen iskeneensä vain sotilaskohteisiin ja syytti muita sodan syistä ja sen jatkumisesta.

– Ei ole epäilystäkään siitä, että Eurooppa kärjistää tilannetta. Ei ole epäilystäkään siitä, että EU on puolustusvalmiuksiensa kehittämisen myötä lähtenyt militarisoitumisen tielle, sanoo Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.

Venäjä myönsi kuitenkin itse, että kyseessä oli kosto Ukrainan viimeaikaisista iskuista Venäjälle.

Venäjä väittää iskevänsä vain sotilaskohteisiin. Kuvassa tänään iskujen seurauksena osittain romahtanut asuinkerrostalo Kiovassa.AFP / Lehtikuva

Näytöksenomaista

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori ja everstiluutnantti Juha Kukkola arvioi MTV Uutisille, että iskujen kohdistuminen Kiovaan ja niiden laajuus tekevät viime yön iskuista poikkeukselliset, vaikka Venäjä on iskenyt Kiovaan ja muualle Ukrainaan pitkin kevättä ja kesää.