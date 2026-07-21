Hyytelösammaleläimet jatkavat elämää senkin jälkeen, kun kalat ovat syöneet heidät, tiedotteessa kerrotaan.
Hyytelösammaleläimen (Pectinatella magnifica) leviämistä Pirkanmaalla selvittänyt hanke tuo uutta tietoa lajin leviämistavoista.
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) ja Vanajavesikeskuksen mukaan kalat käyttävät lajia ravinnokseen, mutta voivat samalla levittää sitä eteenpäin.
Hankkeessa havaittiin, että kalat syövät sekä hyytelösammaleläimen lepomuotoja eli statoplasteja että hyytelömäisiä yhdyskuntia.
Statoplastit kulkeutuvan kalan ruuansulatuksen läpi vahingoittumattomina, mikä voi edistää lajin leviämistä uusiin paikkoihin.
Hyytelösammaleläin on Suomeen levinnyt vieraslaji.
Eläin siis selviää hengissä vielä sen jälkeen, kun kalat ovat syöneet sen.
Saattaa tarttua veneisiin
Leviämistä voivat vauhdittaa myös veneily ja varusteet. Tutkimuksessa statoplastit tarttuivat tehokkaasti esimerkiksi kiinnitysnaruihin, mikä viittaa siihen, että ankkuri- ja muut köydet voivat siirtää lajia vesistöstä toiseen. Hyytelösammaleläimiä voi löytyä myös kalaverkoista ja katiskoista.