Leviämistä voivat vauhdittaa myös veneily ja varusteet. Tutkimuksessa statoplastit tarttuivat tehokkaasti esimerkiksi kiinnitysnaruihin, mikä viittaa siihen, että ankkuri- ja muut köydet voivat siirtää lajia vesistöstä toiseen. Hyytelösammaleläimiä voi löytyä myös kalaverkoista ja katiskoista.

Eläin siis selviää hengissä vielä sen jälkeen, kun kalat ovat syöneet sen.

Statoplastit kulkeutuvan kalan ruuansulatuksen läpi vahingoittumattomina, mikä voi edistää lajin leviämistä uusiin paikkoihin.

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Erityisesti vilkkaasti käytetyt satamat ja suojaisat lahdet voivat tarjota lajille otolliset olosuhteet leviämiseen.

MTV

Jos törmäät eläimeen, tee näin!

Hyytelösammaleläinyhdyskunnat kannattaa nostaa vedestä ja kompostoida tai haudata maahan, jotta leviämistä mahdollistavia statoplasteja syntyy vähemmän. Lisäksi varusteet ja kulkuneuvot on syytä tarkistaa ja tarvittaessa puhdistaa ennen siirtymistä vesistöstä toiseen.