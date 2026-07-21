Kansanedustajat palaavat kesätauoltaan, sillä eduskunta kokoontuu täysistuntoon kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki -hankkeen tukipäätöstä.
Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä palasi monen muun kansanedustajan tavoin kesälomaltaan eduskunnan täysistuntoon.
Kivelä oli lomailemassa ulkomailla. Hän ei kuitenkaan voinut palata kotiinsa.
Kivelä kertoo Instagram-julkaisussaan perheen kodin olevan tänä kesänä toisen perheen käytössä, sillä he olivat sopineet kodin vaihdosta ranskalaisperheen kanssa.
– Hieman lisähaastetta tuo se, että olin tietenkin jättänyt eduskunnan kulkukortin, työvaatteet jne. kotiin, Kivelä kirjoittaa Instagramissa.
Julkaisemissaan kuvissa Kivelä on juna-asemalla ja kertoo olevansa matkalla Suomeen.
Eduskunta kutsuttiin koolle kesätauoltaan kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki -hankkeen tukipäätöstä. Pääministeri Petteri Orpo kertoi eilen, ettei areenahankkeen valtiontukea enää edistetä.
Voit seurata eduskunnan tapahtumia suorassa lähetyksessä kello 11.50 alkaen täältä.
MTV Uutiset ei tavoittanut Kivelää kommentoimaan tarkemmin kodinvaihtoaan.