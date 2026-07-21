Ottelijatähti Saga Vanninen siirtyy uuteen valmennukseen, tiedotti Suomen Urheiluliitto tiistaina. Samalla Vannisen ja virolaisvalmentaja Erki Noolin yhteistyö päättyy.

Vannisen uutta valmennustiimiä vetää seiväshyppyvalmentajana tunnetuksi tullut Jarno Koivunen. Tiimiin kuuluvat lisäksi Mika Lönnblad, Tuomas Laaksonen, Johan Meriluoto ja Susann Sundkvist. Järjestelyn myötä Vanninen muuttaa elokuussa Turkuun. Samalla yhteistyö virolaisen Erki Noolin kanssa päättyy.

– Koen, että se järjestely ei palvellut parhaiten minun urheilu-uraani kokonaisuutena. Tuntui, että tarvitsen ympärilleni enemmän kodilta tuntuvan ympäristön. Minulle on tosi tärkeää, että ympärillä on läheisiä ihmisiä, ja halusin pysyä Suomessa, Vanninen sanoi tiedotteessa.

– Erki on ihan huipputyyppi. Olen tosi kiitollinen siitä, mitä häneltä opin. Erkin ehdoton vahvuus on luoda mistä vaan treenistä hauska ja innostava. Hänen omalta urheilu-uraltaan kertyneet kokemukset toivat myös oppia, jota en olisi voinut saada mistään muualta, Vanninen sanoi.

Vanninen voitti Noolin valmennuksessa EM- MM-halleissa viisiottelun mestaruuden vuonna 2025 ja samana vuonna 22-vuotiaiden EM-kisojen seitsenottelun. Tokion MM-kisoissa hän sijoittui seitsenottelussa seitsemänneksi.

– Saga halusi lopputalvesta ja keväällä olla enemmän Suomessa ja kävi siellä enemmän. Kerran hän sanoikin, että tuntuu kuin hän asuisi autossa, Nool totesi tiedotteen mukaan.

– Ja kun Sagan kanssa harjoitellut Pippi Lotta Enok oli sairaana ja kuusi viikkoa pois harjoituksista, Saga oli suurin piirtein koko ajan yksin harjoituksissa, mihin hän ei ollut tottunut. En tiedä, onko se oikea sana, mutta hänelle tuli koti-ikävä, ja moniottelun kovissa harjoituksissa pitäisi olla vapaa mieli.