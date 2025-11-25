Kaikki kolme finalistiparia vierailivat tiistaina 25. marraskuuta Huomenta Suomen nojatuoleilla kertomassa, millaiset tunnelmat olivat loppuhuipennuksesta muutaman nukutun yön jälkeen.
Paulus Arajuuri ja Liisa Setälä saivat kauden aikana sekä tuomareilta että katsojilta paljon palautetta positiivisuudestaan. Kaksikko vahvisti, että heillä todella oli kivaa yhdessä, mutta aina ei todellakaan ollut helppoa.
– Toi on niin rankka rupeama, että monta kertaa myös oikeasti on meinannut tulla itku vaan sen takia, että on ollut niin väsynyt. Semmoinen epäusko on iskenyt monta kertaa. Mutta mielestäni meillä on ollut ihan superhauskaa, yhtä hauskaa meillä on ollut treeneissä kuin livepäivissäkin. Mutta j sanoisin, ettei ole ollut mitään vaikeita hetkiä itsensä kanssa, sitten valehtelisin, Arajuuri kertasi.
Haastavuutta lisäsi Arajuuren mukaan eritoten se, kun suoriin lähetyksiin tuli yhden tanssin lisäksi lisää tanssittavaa. Muutama viikko sitten tähtiparien tanssittavana oli jo kaksi tanssia per lähetys, ja finaalissa niitä oli kolme.
– Samaan aikaan, kun väsymys kasvoi, myös se vaatimustaso kasvoi, ja tanssien määrä kasvoi. Siinä tuli semmoinen, että miten tästä voi edes selvitä.
Tansseista yksi jäi erityisesti tähtiparin mieleen: se oli quickstep, jonka Arajuuri ja Setälä pääsivät tanssimaan kahdesti, sillä se valittiin heille finaaliin esitettäväksi katsojien valintana.
Yksi syy siihen, miksi se tuntui niin mieluisalta oli se, että Arajuuri löysi quickstepin askeleista jotain samankaltaisuutta jalkapallotekniikan kanssa.
– Se oli kummallinen juttu, koska joka viikko joutui vähän niinkuin opettelemaan uudestaan kävelemään, kun tuli uudet tekniikat. Mutta sitten, kun tuli tämä quickstep-viikko, niin Liisa näytti, ja sitten se vaan meni. En unohda sitä, kun Liisa alkoi hymyilemään ja tajusin, että tein sen heti oikein, että tätä ei tarvitse treenata, se on jo olemassa, Arajuuri kertoi.
– Sitten me vaan laukattiin ja hymyiltiin, Setälä komppasi.