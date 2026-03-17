Thaimaassa on järjestetty sangen erityislaatuinen tapahtuma. Se mikä elää, myös kuolee.
Jokainen elämä päättyy vääjäämättä kuolemaan. Tähän elämän perusasiaan vastaa Thaimaan Nonthaburissa, Bangkokin lähistöllä järjestetty kuolema-festivaali, death-fest.
Tapahtumasta uutisoi muun muassa japanilainen uutistoimisto Kyodo News.
Kuolema-festivaalin kantavana ajatuksena on saada ihmiset kohtaamaan kuolevaisuutensa. Samalla tarjolla on hyödyllisiä vinkkejä tuonpuoleiseen siirtymistä ajatellen.
Kävijät pääsevät muun muassa tapaamaan ihmisiä, jotka työskentelevät läheisesti kuoleman parissa. Tapahtumassa voi kohdata esimerkiksi saatto- ja terveydenhoidon, hautauspalvelujen sekä kuolemaan liittyvien taloudellisten asioiden asiantuntijoita.
Myöskään henkistä puolta ei ole unohdettu, sillä thaimaalaisista suuri osa on uskonnoltaan buddhalaisia. Buddhalaisuuteen liittyy kiinteänä osana ihmisen maallinen vaellus, johon kuuluvat niin syntymä, ikääntyminen, sairaus ja kuolema.