Makaa ruumisarkussa, ja katsele itseäsi peilistä – onko tässä maailman oudoin festivaali?

Makaa ruumisarkussa, ja katsele itseäsi peilistä – onko tässä maailman oudoin festivaali?

Makaa ruumisarkussa, ja katsele itseäsi peilistä – onko tässä maailman oudoin festivaali?

Myöskään henkistä puolta ei ole unohdettu, sillä thaimaalaisista suuri osa on uskonnoltaan buddhalaisia. Buddhalaisuuteen liittyy kiinteänä osana ihmisen maallinen vaellus, johon kuuluvat niin syntymä, ikääntyminen, sairaus ja kuolema.

Buddhalainen munkki keskustelemassa festivaalikävijän kanssa. /All Over Press

Tapahtumasta tavoitettu Sangduan Ngamvinijaroon oli tapahtumassa äitinsä kanssa. Hän kertoo, että kuolema oli aikaisemmin vaikea asia sekä hänelle että hänen perheelleen.

Naisen suhtautuminen kuolemaan on kuitenkin muuttunut ajan myötä, kun hän on joutunut kohtaamaan ja hoivaamaan sairaita läheisiään, kuten halvauksen saanutta miestään sekä syöpäsairaita sukulaisia.

Hän kertoo Kyodo Newsin mukaan pitävänsä tapahtumasta, sillä kyse ei ole vain ”hyvästä kuolemisesta”, vaan myös nykyhetkestä ja siitä, että omasta elämästä tulee pitää huolta silloin kun maallinen vaellus vielä jatkuu.