KooKoo-maalivahti Eetu Randelinille uponnut maali hämmästytti.
MTV seuraa SM-liigan runkosarjan päätöskierrosta
TPS taistelee HPK:n kanssa viimeisestä pudotuspelipaikasta jääkiekon SM-liigan runkosarjan päätöskierroksella.
Kumpikin johtaa otteluitaan avauserän jälkeen, HPK Tapparaa 1–0 ja TPS KooKoota 2–1.
TPS:n 2–1-johtomaali kummastutti. Aleksi Saarelan löysä veto lipui KooKoo-maalivahti Eetu Randelinin varusteiden kautta juuri maaliviivan yli.
– Miten ihmeessä tämä menee maaliin? MTV Urheilun selostaja Olli Eronen ihmetteli.
– Randelin näytti jo hetken aikaa siltä, että eihän tässä ole hädän päivää, mutta sitten soi hunajainen laulu toistamiseen Turun illassa.
Ei tarvitse erikseen alleviivata, että jokaisella maalilla kiivaassa pudotuspelitaistossa on valtaisa merkitys.
Koska HPK oli ennen kierrosta kaksi pistettä TPS:n edellä, se on livetilanteessa kiinni viimeisessä 12. playoff-paikassa.