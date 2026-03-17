Jääkiekon naisten tämän vuoden MM-turnaus pelataan Tanskassa 6.–16. marraskuuta, ja Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF kertoi tiistaina kisojen toisen pelipaikkakunnan.

Jo syksyllä ilmoitetun Herningin ohella jääkiekon naisten MM-kisat pelataan Esbjergissä.

– Sekä Herningissä että Esbjergissä olosuhteet ovat upeat ja fanit intohimoisia. Maailman parhaille naisjääkiekkoilijoille saadaan luoduksi fantastinen näyttämö, kisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Henrik Bach Nielsen hehkutti IIHF:n sivuilla.

Kisojen alkulohko A pelataan Esbjergissä, ja siinä ovat mukana Yhdysvallat, Tshekki, Sveitsi, Saksa ja Itävalta. B-lohkossa Herningissä pelaavat Kanada, Suomi, Ruotsi, Japani ja Tanska.

IIHF päätti viime syksynä, että naisten MM-jääkiekko pelataan jatkossa marraskuussa aiemmin totutun huhtikuun sijaan. Muutos mahdollistaa Pohjois-Amerikan ammattilaissarja PWHL:ssä pelaavien pelaajien osallistumisen MM-kisoihin.