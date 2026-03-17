Leo Komarov nautiskeli läpiajosta.
Leo Komarovin maalitili jääkiekon SM-liigan runkosarjassa oli tältä kaudelta vielä avaamatta, mutta osumatta konkari ei sitä kokonaan vetänyt.
Runkosarjan päätöskierroksella nimittäin kihahti. Kiekko-Espoota edustava Komarov iski Jukureita vastaan kiekonriistoon puolustussiniviivalla ja polki vauhdikkaasti läpi.
"Leksa" piteli limppua hyökkäysalueella tovin yhdellä kädellä ja räppäsi lopulta luukulta pelivälineen yläkulmaan.
Osuma vei espoolaisisännät 1–0-johtoon ajassa 34.42.
Kiekko-Espoo kiinnitti Komarovin riveihinsä tammikuussa. Hyökkääjä oli saanut kauden aiemmista 16 runkosarjaottelustaan kasaan tehot 0+6.
Kiekko-Espoo on kiinni runkosarjan yhdeksännessä sijassa. Pudotuspelimahdollisuutensa menettänyt Jukurit on 14:ntenä.