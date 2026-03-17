Helsingin Sanomien tietojen mukaan ulkoministeriön entisen työntekijän epäillään huijanneen satojatuhansia euroja
Lehden tietojen mukaan 38-vuotiaan ulkoministeriön entisen työntekijän epäillään huijanneen satojatuhansia euroja lähipiiriltään väittämällä sairastavansa syöpää.
MTV uutisoi eilen, että Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella on ollut tutkittavana laaja rikoskokonaisuus, jossa yhtä naista epäillään useista petoksista. Poliisin mukaan rikosvahinko oli suuruudeltaan noin 800 000 euroa.
Poliisi ei vahvistanut Helsingin Sanomille, että syöpätarinalla rahaa huijanneen tapaus olisi sama, josta eilen tiedotettiin.