Mikko Silvennoinen kävi läpi koko tunneskaalan TTK-lähetyksessä, joka päättyi dramaattiseen käänteeseen.

Viisuselostaja Mikko Silvennoinen oli kolmannen suoran Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen jälkeen voipuneissa tunnelmissa. Silvennoisen ja tähtiopettajan Matti Puron kolmas TTK-tanssi oli foxtrot, ja se ei mennyt h-hetkellä aivan putkeen. Tähtipari sai tuomaristolta illan heikoimmat pisteet.

Silvennoinen kertoi lähetyksen jälkeen MTV Uutisille olleensa harmistunut siitä, ettei esitys sujunut suunnitellusti.

– Epäonnistuin ja tuomarit näkivät sen. Se harmittaa, koska olen vetänyt sen saman paremminkin, mutta jotain tapahtui täällä pään sisällä. En tiedä. Keskittyminen herpaantui ja meni pipariksi tämä homma, Silvennoinen mietti.

Selostaja kiitteli vuolaasti niitä, jotka kaikesta huolimatta äänestivät häntä ja Puroa ja pelastivat heidät näin ollen pudotukselta. Hän kertoi myös mitä itse ajatteli siitä, että muusikko Mira Luoti putosi kisasta yllättäen tähtiopettaja Anssi Heikkilän kanssa.

– Harmittaa Miran puolesta. Hänhän on loistava tanssija ja ihana esiintyjä. Se esitys oli hyvä, hän ei epäonnistunut. Luulin, että Mira olisi ollut ihan kärkikahinoissa. On tämä outo, tämä kilpailu.

Puro oli samaa mieltä oppilaansa kanssa siitä, ettei lähetyksessä nähty parasta suoritusta. Hän kertoi sen olevan myös harmi, että kova pari putosi tässä vaiheessa kisaa. Luoti ja Heikkilä kuuluivat kauden ennakkosuosikkien joukkoon.

– Onhan sen harmi aina tässä vaiheessa kisaa menettää noin hyvä tanssijoita.

Edellisviikko ei myöskään ollut Silvennoiselle helppo. Tuolloin Puro sairastui ja joutui jättäytymään TTK-lähetyksestä, ja hänen tilallaan Silvennoisen kanssa tanssi tähtiopettaja Katri Riihilahti.

– Minulla oli yllättävän kiva sunnuntai katsella telkkarista tätä ohjelmaa. Tosi viihdyttävä show, hienosti ammattitaidolla tehty ja paljon hyviä tanssijoita. Mutta olihan se kiva tulla takaisin myös tänne paikan päälle. Katri veti todella hienosti Mikon kanssa viime viikolla, jopa paremmin kuin mitä itse olisin vetänyt, Puro mietti.

– Kivaa päästä tekemään hommia taas. Olenhan tässä nyt vielä tämän viikon vähän puolikuntoisena ollut, että nyt alkaa flunssa hellittää, niin pääsee täydellä tohinalla huomisesta alkaen taas kohti ensi sunnuntaita.

Videolla Matti Puro ja Mikko Silvennoinen kertovat myös, kuinka mieli nollataan ja pystytään kääntämään keskittyminen tulevaan viikkoon.