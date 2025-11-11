Minna Kuukka ja Mikko Ahti ovat hyvillä mielin TTK-taipaleestaan.
Radiojuontaja Minna Kuukka ja tähtiopettaja Mikko Ahti jättivät Tanssii Tähtien Kanssa -parketit taakseen sunnuntaina 9. marraskuuta pudottuaan kisasta.
Kuukka kertoi tiistaina 11. marraskuuta Huomenta Suomessa tuntevansa pudotuksesta sekä haikeutta, mutta toisaalta myös helpotusta.
Monesti TTK-tähtioppilat korostava puheissaan sitä, kuinka raskas rupeama kisa on. Se piti Kuukan mukaan hänenkin kohdallaan tavallaan paikkansa, mutta se oli ehkä eri tavalla rankkaa, mitä hän etukäteen ajatteli.
– Yllätyin ehkä siitä, miten iso osa tuosta tekemisestä tapahtuu myös täällä päässä. En edes oikein tiedä, mitä oikein mietin omalla ajalla, mutta jotain pöhisi päässä koko ajan. Huomasi semmoista, että kun vaikka kuunteli jotain äänikirjaa, niin oli mennyt puoli tuntia ja havahtui siihen, etten ole kuullut mitään, mitä tässä on puhuttu, Kuukka kertasi.