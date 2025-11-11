



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Minna Kuukka kertoo mitä tapahtui TTK-treeneissä, jolloin hermot menivät: "Piti mennä merenrantaan hengittelemään" 9:56 Minna ja Mikko pyörähtelivät TTK-parketilla viimeisen kerran Julkaistu 11.11.2025 14:15 Aino Haili aino.haili@mtv.fi Minna Kuukka ja Mikko Ahti ovat hyvillä mielin TTK-taipaleestaan. Radiojuontaja Minna Kuukka ja tähtiopettaja Mikko Ahti jättivät Tanssii Tähtien Kanssa -parketit taakseen sunnuntaina 9. marraskuuta pudottuaan kisasta. Kuukka kertoi tiistaina 11. marraskuuta Huomenta Suomessa tuntevansa pudotuksesta sekä haikeutta, mutta toisaalta myös helpotusta. Monesti TTK-tähtioppilat korostava puheissaan sitä, kuinka raskas rupeama kisa on. Se piti Kuukan mukaan hänenkin kohdallaan tavallaan paikkansa, mutta se oli ehkä eri tavalla rankkaa, mitä hän etukäteen ajatteli. – Yllätyin ehkä siitä, miten iso osa tuosta tekemisestä tapahtuu myös täällä päässä. En edes oikein tiedä, mitä oikein mietin omalla ajalla, mutta jotain pöhisi päässä koko ajan. Huomasi semmoista, että kun vaikka kuunteli jotain äänikirjaa, niin oli mennyt puoli tuntia ja havahtui siihen, etten ole kuullut mitään, mitä tässä on puhuttu, Kuukka kertasi.





Ahdin mukaan Kuukka oli oppilaana sellainen, että hän imi koko ajan itseensä valtavasti tietoa ja halusi myös paljon toistoa harjoituksissa.

– Tosi kiitollinen oppilas siinä suhteessa, että oli helppoa opettaa. Meillä synkkasi tosi hyvin, ekojen viikkojen jälkeen opin oikeat metodit, mikä uppoaa Minnalle, Ahti nauroi.

Minna Kuukka ja Mikko Ahti ovat hyvillä mielin TTK-taipaleestaan.MTV / Katja Tamminen

Kuukka kertoi myös, ettei osaa sanoa vielä tässä kohtaa, jatkuuko tanssiminen hänen osaltaan vielä tulevaisuudessa jossain muodossa.

– Tämähän on sellainen erikoinen aivopesu tuohon lajiin, että minullakin on ollut nyt kolme kuukautta yksityisopettaja monta tuntia päivässä. Enhän tuolla lailla pysty jatkamaan tanssimista.

TTK-lähetyksessä Kuukka ja Ahti paljastivat, että heillä oli taannoin yksi treenipäivä, jonka aikana tunnelma kiristyi ja hermot saattoivat mennä. Haastattelussa he avasivat lisää, mistä oli kyse.

Kuukka ja Ahti kertoivat, että kolmen kuukauden aikana oli yksi ainoa treenipäivä, jolloin he lähtivät tanssisalilta "korvat sauhuten".

– Piti mennä vähän merenrantaan hengittelemään sen jälkeen, katselemaan aavaa, Kuukka nauroi.

Kyseessä oli Kuukan ja Ahdin mukaan haastava tilanne, joka treeneissä tuli vastaan.

Yllä olevalla videolla Minna Kuukka ja Mikko Ahti kertovat mitä tapahtui treeneissä, joissa hermot menivät sekä millainen tunnelma TTK-kulisseissa todella vallitsee.

Tanssii Tähtien Kanssa su klo 19.30 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.