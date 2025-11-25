



Kaikki finalistiparit vierailivat Huomenta Suomessa tiistaina 25. marraskuuta kertaamassa tunnelmiaan.

Lakko ja Rauhala kertoivat haastattelussa, etteivät ole lainkaan pettyneitä siihen, ettei voittoa tullut. Hopeasijaan he ovat erittäin tyytyväisiä, sillä ennen kaikkea tavoitteena oli päästä mahdollisimman pitkälle ja tanssia kaikki kymppitanssit.

Kauden aikana Lakko, joka lähti kisaan täysin puhtaalta pöydältä ja ilman minkäänlaista tanssitaustaa, ihastutti ja hämmästytti onnistumisillaan tanssin saralla kauden aikana laajalti.

Itse hän ei osannut vastata siihen, mitkä ominaisuudet toimivat edellytyksenä tälle. Rauhala sen sijaan osasi kertoa.

– Eric kuuli tosi hyvin musiikin ja jotenkin pystyi sen kautta todella luonnollisesti lähtemään siihen tanssimiseen. Oli myös koordinaatiokykyä ja motivaatiota, oli se oikea asenne siihen. Paljon vahvuuksia, Rauhala luetteli.

Lakko kertoi, ettei hän "oikeastaan tiennyt" ennen kautta, että hän olisi näin hyvä tanssija. Tulevaisuudessa hän aikoo jollain tapaa jatkaa tanssimista.

– En tiedä milloin ja missä, mutta kyllä, en aio tuhota tanssikenkiäni. Ne kulkevat kotiin asti mukana ja katsotaan sitten, mitä aion tehdä niillä.

TTK-syksy on vaatinut Lakolta paljon. Hän on asunut koko syksyn Helsingissä hyvän ystävänsä Juuso "Herbalisti" Karikuusen kanssa ja muuttaa nyt takaisin kotiin Tampereelle.

– Tottakai ihanaa päästä takaisin vaimon luokse, kotiinpaluumuutto ja kaikki tämä. Tuntuu yhtä merkittävältä elämänmuutokselta muuttaa takaisin kotiin, kun on tavallaan tähän arkeen ja rutiiniin tottunut.

– En usko, että meillä on mitään hätää, meillä on siellä monien vuosien kokemus taustalla, että hyvä pohja siinä mielessä yhdessä asumisesta vaimon kanssa. Mutta kaikkea tätä tulee kyllä jäämään ikävä.

Lakkokaan ei säästynyt TTK-taipaleestaan aivan ilman ruhjeita. Hän kertoi, että pari viikkoa sitten hän loukkasi hieman olkapäätään.

– Tapahtui pieni sellainen ylikääntyminen, jotain pientä vehähdyksen tapaista ehkä. Sitä ollaan varottu tietysti ja terveys edellä menty tottakai ennen kaikkea.

Tähtipari pääsi myös mainitsemaan, ketä haluaisivat itse nähdä TTK-parketilla vastaisuudessa. Rauhala mainitsi Kuumaa-yhtyeen laulajan Johannes Brotheruksen, kun taas Lakon ehdotus tuli vielä lähempää, ja kertoi keskustelleensa asiasta jo Herbalistin kanssa, joka niin ikää piipahti parketilla finaalilähetyksessä Lakon ja Rauhalan freestyle-esityksessä.

– Ollaan jonkin verran puhuttu. Tällä hetkellä hän vähän miettii vielä. Mutta mahdollisesti.

Tanssii Tähtien Kanssa -kausi kokonaisuudessaan MTV Katsomossa .