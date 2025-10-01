Olli Halosen perheessä vietetään kiireisiä ruuhkavuosia.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman neljännen suoran lähetyksen yleisöön asteli sunnuntaina 28. syyskuuta viime kaudelta tuttu kasvo, kun muusikko Olli Halonen saapui seuraamaan ohjelmaa yhdessä Pia-vaimonsa kanssa.

Halonen kisasi edelliskaudella tähtiopettaja Kerttu Niemisen tähtioppilaana. Artisti kertoi MTV Uutisille ennen suoran lähetyksen alkua olleensa innoissaan siitä, että pääsi ensimmäistä kertaa tänä syksynä seuraamaan ohjelmaa paikan päälle. Halosen mukaan kuluneen vuoden aikana on päässyt jo vähän unohtamaan, millainen stressi TTK:n suoriin lähetyksiin liittyi.

– Ainakaan minulla ei ollut oikein yhtenäkään sunnuntaina sellaista fiilistä, että osaan tämän koreografian, oli aina vähän semmoinen, että mennäänpä koko Suomen eteen kokeilemaan, että miten tänään lähtee. Siihen kyllä liittyi aikamoinen jännitys joka sunnuntai. Ihanaa olla tänään täällä niin, ettei minun tarvitse tehdä mitään.

Artistin tanssijalka ei ole juurikaan TTK:n jälkeen noussut, ja siitä on kiittäminen Halosen ja hänen puolisonsa pieniä kaksostyttäriä, jotka ovat pitäneet vanhemmat kiireisinä. Kun aikaa on, tarkoitus olisi kuitenkin jonain päivänä vielä suunnata yhdessä tanssitunneille.

Elokuussa Halonen ja Pia-puoliso menivät naimisiin, ja häitä varten he harjoittelivat erillisen koreografian häätanssiinsa. Sen tekemiseen osallistui tuttu TTK-kasvo.

– Valtteri Palin oli itse asiassa meillä tanssimaikkana, hän teki meille sellaisen koreografian ja käytiin Valtterin kanssa treenaamassa sitä häävalssia.

– Se oli ihanaa. Ehkä juuri sen takia, että silloin tanssi täysin vain itseään varten, ei niin tarvinnut miettiä, että onko se asento juuri oikea, eikä kukaan ollut arvostelemassa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Halosen tyttäret ovat nyt 1,5-vuotiaita, joten vauhtia riittää muusikon arjessa. Nyt siihen on tulossa muutos, sillä Halonen kertoi lasten olevan aloittamassa päiväkotitaipaleensa. Siitä Halonen ei tunne haikeutta, ainakaan vielä.

– He ovat tosi sosiaalisia ja siinä on myös se, että kun heitä on kaksi, niin heillä on aina kaveri. Aina, kun olemme minne vain jättäneet heidät hoitoon, niin sinne he ovat vain jääneet leikkimään ja olleet hyvällä fiiliksellä.

– En sillä lailla jännitä sitä ja en koe sitä haikeaksikaan. Elämä menee eteenpäin, taakse jäävät vaiheet ovat olleet ihania, mutta luotan, että niin ovat tulevat jututkin ovat ihania. Tietyllä tavalla se on elämässä ihanaa myös, että asiat muuttuvat, eivätkä jää paikoilleen. Tästäkin varmasti vapautuu aikaa vähän taas itsellekin niin veikkaan, että siitäkin tulee nauttimaan aika paljon.