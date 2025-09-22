Hämeenlinnan teatteri julkaisi verkkosivuillaan tiedotteen koskien näyttelijä Tomi Alatalon kuolemaa.

Näyttelijä Tomi Alatalo menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen. Hämeenlinnan teatteri kertoo asiasta verkkosivuillaan.

– Hämeenlinnan Teatteri kertoo suurella surulla, että näyttelijämme Tomi Alatalo on menehtynyt sunnuntaina äkilliseen sairauskohtaukseen. Alatalon oli tarkoitus näytellä nuorta Irwin Goodmania Petja Lähteen ohjaamassa musiikkinäytelmässä Irwin – mies joka valitsi väärin., teatterin verkkosivuilla kerrotaan.

Alatalo työskenteli ensimmäistä kertaa Hämeenlinnan Teatterissa vierailevana näyttelijänä.

– Tomi oli arvostettu ja rakastettu kollega, jonka lämmin ja valoisa asenne työhön ja elämään heijastui kaikkiin hänen ympärillään. Hänen äkillinen poismenonsa on suuri menetys työyhteisölle ja suru tulee olemaan läsnä koko tuotannon harjoitus- ja esityskauden, teatterinjohtaja Pauliina Salonius kommentoi verkkosivuilla.

– Hämeenlinnan Teatterin henkilökunta kokoontui maanantaina yhteisesti kunnioittamaan Tomin muistoa ja pitämään hiljaisen hetken. Teatterissa on tänään suruliputus. Koko teatteri ottaa osaa läheisten suureen suruun. Työryhmän yhteisestä päätöksestä Tomin tilalle astuu produktion ohjaaja Petja Lähde, Salonius jatkaa.

Alatalo oli kuollessaan 44-vuotias. Hänet muistetaan muun muassa elokuvista Hytti nro 6, Metsäjät ja Love Records – Anna mulle lovee sekä sarjoista Munkkivuori, Queen of Fucking Everything sekä Toinen tuleminen.

