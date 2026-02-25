Pate Mustajärven muistoksi järjestetään konsertti 12. heinäkuuta. Laulajajalegenda olisi täyttänyt konserttipäivänä 70 vuotta.
Tapaninpäivänä 69-vuotiaana menehtyneen Pauli "Pate" Mustajärven elämäntyön kunniaksi järjestetään muistokonsertti Tampereen Nokia Arenalla sunnuntaina 12.7. Mustajärvi olisi täyttänyt konserttipäivänä 70 vuotta.
Mustajärveä ovat muistelemassa ja hänen tekstejään sekä tunnetuksi tekemiään kappaleita tulkitsemassa laaja joukko ystäviä, sukulaisia, biisintekijöitä ja kollegoita.
Lavalle nousevat muun muassa Paten tytär Jenni Mustajärvi sekä Pauli Hanhiniemi, Dave Lindholm, Jonne Aaron, Vesku Jokinen, Vicky Rosti, Mira Luoti, Jouni Hynynen, Noora Louhimo, Heikki Salo ja Popedan Ajajat solistinaan Jussi Aaltonen.