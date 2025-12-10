Kirjailijalla diagnosoitiin aggressiivinen aivosyöpä vuonna 2022.

Himoshoppaaja-kirjoistaan tunnettu brittikirjailija Sophie Kinsella on kuollut 55-vuotiaana.

Suru-uutisesta kertoo hänen perheensä kirjailijan Instagram-tilillä.

– Olemme lohduttoman surullisia ilmoittaessamme rakkaan Sophien (aka Maddy, aka äiti) kuolemasta tänä aamuna. Hän kuoli rauhallisesti, ja hänen viimeiset päivänsä olivat täynnä hänen todellisia rakkaitaan: perhettä, musiikkia, lämpöä, joulua ja iloa.

BBC:n mukaan kirjailijalla, oikealta nimeltään Madeleine Sophie Wickham, diagnosoitiin aggressiivinen aivosyöpä vuonna 2022.

– Emme voi kuvitella elämää ilman hänen säteilyään ja elämän iloaan. Hänen sairaudestaan huolimatta, jota hän kesti uskomattomalla rohkeudella, Sophie piti itseään todella onnekkaana, perhe kirjoittaa julkaisussa.

– Häntä tullaan kaipaan niin paljon, että sydämemme särkyvät, julkaisu päätetään.

Jos päivitys ei näy, voit katsoa sen täältä.

Kinsellan viimeisin kirja julkaistiin lokakuussa 2024. Hänet tunnetaan erityisesti Himoshoppaaja-kirjasarjastaan, jonka viimeisin osa ilmestyi vuonna 2019.

Ensimmäisten kirjojen pohjalta tehtiin myös vuonna 2009 elokuvasovitus, joka kantaa nimeä Himoshoppaajan salaiset unelmat. Elokuvaa tähdittää Isla Fisher.