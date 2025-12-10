Kirjailijalla diagnosoitiin aggressiivinen aivosyöpä vuonna 2022.
Himoshoppaaja-kirjoistaan tunnettu brittikirjailija Sophie Kinsella on kuollut 55-vuotiaana.
Suru-uutisesta kertoo hänen perheensä kirjailijan Instagram-tilillä.
– Olemme lohduttoman surullisia ilmoittaessamme rakkaan Sophien (aka Maddy, aka äiti) kuolemasta tänä aamuna. Hän kuoli rauhallisesti, ja hänen viimeiset päivänsä olivat täynnä hänen todellisia rakkaitaan: perhettä, musiikkia, lämpöä, joulua ja iloa.
BBC:n mukaan kirjailijalla, oikealta nimeltään Madeleine Sophie Wickham, diagnosoitiin aggressiivinen aivosyöpä vuonna 2022.
– Emme voi kuvitella elämää ilman hänen säteilyään ja elämän iloaan. Hänen sairaudestaan huolimatta, jota hän kesti uskomattomalla rohkeudella, Sophie piti itseään todella onnekkaana, perhe kirjoittaa julkaisussa.
– Häntä tullaan kaipaan niin paljon, että sydämemme särkyvät, julkaisu päätetään.
Kinsellan viimeisin kirja julkaistiin lokakuussa 2024. Hänet tunnetaan erityisesti Himoshoppaaja-kirjasarjastaan, jonka viimeisin osa ilmestyi vuonna 2019.
Ensimmäisten kirjojen pohjalta tehtiin myös vuonna 2009 elokuvasovitus, joka kantaa nimeä Himoshoppaajan salaiset unelmat. Elokuvaa tähdittää Isla Fisher.