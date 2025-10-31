Ripsa Koskinen-Papunen liikuttui torstaina Viiden jälkeen -ohjelmassa. Hänen haastateltavanaan oli karmivan perhetragedian kohdannut Nina Nikkilä.

Uutisankkuri ja juontaja Ripsa Koskinen-Papunen murtui kyyneliin suorassa Viiden jälkeen -lähetyksessä torstaina, kun hänellä oli vieraana karmean perhetragedian kokenut Nina Nikkilä.

30-vuotias Nikkilä oli lähetyksessä kertomassa Murhan jäljet -kirjastaan (Docendo), jonka hän on kirjoittanut rikostoimittaja Heidi Holmavuon kanssa. Nikkilä kertoo kirjassa perhetragediastaan, joka on mediassa tunnettu nimellä "Forssan metanolimurha".

Kymmenen vuotta sitten kesällä 2015 Nina Nikkilän isä kuoli yllättäen myrkytykseen. Kuolema kirjattiin aluksi tapaturmaksi.

Nina Nikkilän intuitio kuitenkin kertoi, että jokin oli pahasti pielessä. Hän sai pian selville, että hänen äitiään voitaisiin epäillä hänen isänsä myrkyttämisestä metanolilla.

Murhasta epäilty äiti kuitenkin kuoli Hämeenlinnan poliisivankilassa ennen oikeudenkäyntiä.

Haastattelun lopussa Nikkilä kertoi, miten vanhempien kuolemat lähensivät häntä ja hänen veljeään.

– Olimme isän haudalla ja katsoimme toisiamme. Siinä oli sellainen sanaton, että nyt tässä olemme vain me kaksi ja pidämme toisistamme huolta, Nikkilä sanoi.

Koskinen-Papunen on aloittamassa seuraavaa kysymystä, kun hänen äänensä murtuu.

– Anteeksi, kun liikutun, Koskinen-Papunen pahoitteli.

Katso videolta liikuttava hetki.