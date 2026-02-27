Yksi Wu-Tang Clanin perustajajäsenistä on poissa.

Hiphop-yhtye Wu-Tang Clanin perustajajäsen ja tuottaja Oliver "Power" Grant on kuollut, uutisoivat lukuisat yhdysvaltalaismediat. Grant oli kuollessaan 52-vuotias.

Page Sixin mukaan Grant menehtyi maanantaina 23. helmikuuta. Hänen kuolinsyytään ei ole kerrottu julkisuuteen.

Wu-Tang Claniin kuuluva muusikko Method Man kertoi kuolinuutisesta tiistaina Instagramissa. Hän jakoi Instagram-tililleen yhteiskuvan hänestä ja Grantista.

– Turvallista matkaa paratiisiin veljeni. En ole kunnossa, Method Man kirjoittaa postauksessaan.

Grantin kuolemasta kerrotaan myös hiphop-sivusto Okayplayerin Instagram-tilillä.

– Suruksemme ilmoitamme Oliver "Power" Grantin poismenosta. Hän oli visionääri yrittäjä ja legendaarisen Wu-Tang Clanin perustajajäsen, muistojulkaisussa muun muassa sanotaan.

Grant oli keskeinen hahmo Wu-Tang Clan -yhtyeen rakentamisessa ja tarinassa. Hän toimi vastaavana tuottajana kaikilla yhtyeen albumeilla, ja loi lisäksi suositun Wu Wear -vaatemalliston.