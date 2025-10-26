Kurre ja Jenna Westerlund saapuivat TTK:n Roosa nauha -erikoisjakson kuvauksiin.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suora lähetys on alkamassa ja katsomoon saapuvat vieraat ovat jo tulleet paikan päälle tanssistudiolle. MTV Uutisten haastatteluun saapuivat tänä kesänä avioituneet Kurre ja Jenna Westerlund.

TTK-jaksossa tehdään hyvää, sillä illan teemana on Roosa nauha. Aihe koskettaa läheltä, sillä Kurre menetti oman äitinsä aikaisemmin tässä kuussa.

– Äiti menehtyi 6. lokakuuta verisyöpään, hän avaa.

– Tuntui senkin takia tärkeälle asialle, että haluttiin tulla, kun kerran kutsu saatiin.

Kurren äiti Anneli oli 94-vuotias. Hän kertoo hautajaisten olleen juuri äitinsä näköiset.