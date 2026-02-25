Katherine Short oli kuollessaan 42-vuotias.

Näyttelijä ja koomikko Martin Shortin tytär Katherine Short on kuollut, uutisoivat lukuisat yhdysvaltalaismediat. Katherine oli kuollessaan 42-vuotias.

Los Angelesin palokunta sai maanantai-iltana hälytyksen Hollywood Hillsissä sijaitsevalle talolle, jossa Katherine mediatietojen mukaan asui.

Los Angelesin poliisista kerrotaan NBC Newsille, että Katherinen ystävä oli ottanut yhteyttä viranomaisiin sen jälkeen, kun ei ollut kuullut Katherinesta yli vuorokauteen. Ystävä oli pyytänyt, että viranomaiset kävisivät tarkistamassa Katherinen voinnin.

Kuolinsyyntutkija vahvisti Peoplelle, että Katherine teki itsemurhan.

Katherinen perhe antoi medialle lausunnon.

– Syvän surun vallassa vahvistamme Katherine Hartley Shortin poismenon. Shortin perhe on musertunut tästä menetyksestä ja pyytää yksityisyyttä tänä aikana. Katherine oli kaikkien rakastama ja hänet muistetaan valosta ja ilosta, jota hän toi maailmaan, perhe kommentoi.

Katherine oli Martin Shortin ja tämän edesmenneen vaimon Nancy Dolmanin adoptiotytär ja esikoinen. Katherine työskenteli sosiaalityöntekijänä.

Tarvitsetko keskustelutukea? MIELI ry tarjoaa apua: Mieli ry:n Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä numerossa 09 2525 0111. Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille Voit varata keskusteluajan kriisityöntekijälle oman alueesi kriisikeskukselle tai etävastaanotolle, jos tarvitset keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa. Tukinetissä voit osallistua ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön. Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille. Itsemurhien ehkäisykeskukset antavat tukea itsemurhaa yrittäneille, mutta myös heidän läheisilleen sekä itsemurhan tehneiden omaisille.

Lähteet: People, Page Six, NBC News