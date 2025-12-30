Mervi Kallio paljastaa, mikä on pitkän suhteen salaisuus.

Urheilutoimittaja Mervi Kallio juhlii hääpäivää Joni-miehensä kanssa. Kallio julkaisi Instagram-tilillään hempeän yhteiskuvan, jonka yhteyteen kirjoittaa pitkän suhteen salaisuuden. Pariskunta on ollut naimisissa 19 vuotta.

– Moni kysyy, mikä on pitkän suhteen salaisuus. Uskon, ettei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa elää parisuhteessa, mutta mielestäni meidän liima on toistemme kunnioitus ja arvostus sekä se, että tykätään viettää aikaa yhdessä.

– On ollut aikoja, jolloin ollaan unohdettu toisemme, kadotin silloin ehkä myös itseni, mutta tämä vuosi 2025 on ollut yksi parhaista kanssasi. Kiitos rakas! Kallio kirjoittaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Kallio nähdään juontajana Ylen Hengaillaan-sarjassa tammikuusta alkaen.

– Tuntuu jännittävältä ja kutkuttavalta, mutta hyvällä tavalla. Olen uuden edessä, en ole ennen tehnyt tämän tyyppistä viihdeohjelmaa, Kallio sanoo tiedotteessa.

Sarjaa juonsi kolmen kauden ajan Jenni Poikelus. Tuomarina jatkaa Matti Rönkä.