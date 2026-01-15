Hannes-myrsky rusikoi Suomea joulukuun lopulla.

Suomessa joulukuun lopulla riehunut Hannes-myrsky kaatoi metsää paljon aiemmin arvioitua enemmän, kertoo Metsäkeskus.



Keskuksen arvio myrskyssä vahingoittuneen puuston määrästä on noussut noin 3,5–4 miljoonaan kuutiometriin. Pian myrskyn jälkeen Metsäkeskus arvioi alustavien tietojen pohjalta, että Hannes-myrsky olisi kaatanut yhteensä noin 300 000 kuutiometriä puuta.



Valtaosa tuhoista keskittyi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rannikkoseuduille sekä Etelä-Pohjanmaalle.