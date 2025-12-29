Suomessa vakuutusyhtiöiden korvauskäsittelyt ovat ruuhkautuneet Hannes-myrskyn jäljiltä.

Niin LähiTapiolasta, Turvasta kuin OP Pohjolasta kerrotaan STT:lle, että korvauspäätökset kestävät nyt tavallista pidempään, koska hakemuksia on tullut Hannes-myrsky takia niin paljon.

Esimerkiksi LähiTapiolan korvauspäällikkö Maarika Vauhkonen kertoo, että korvaushakemusten käsittely kestää normaalia kauemmin ainakin loppiaiseen asti niillä alueilla, joita talvimyrsky riepotteli eniten.

Myrsky teki viikonloppuna tuhojaan erityisesti maan länsi- ja keskiosissa, joissa oli Energiateollisuuden mukaan vielä maanantaina iltapäivällä noin 25 000 asiakasta ilman sähköä.