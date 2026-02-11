Madagaskarilla Gezani-sykloni on tappanut jo yli 30 ihmistä, maan katastrofiviranomaiset kertovat.
Sykloni on tuhonnut Madagaskarilla rakennuksia, aiheuttanut tulvia ja kaatanut puita. Neljä ihmistä on lisäksi kateissa ja kymmeniä loukkaantunut vakavasti.
Gezani rantautui Madagaskarille tiistaina ja iski maan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Toamasinaan. Kovimmillaan tuulet puhalsivat 70 metriä sekunnissa.
Sittemmin sykloni on menettänyt hieman tehoaan, ja se on määritelty trooppiseksi myrskyksi.
Myrskyn ennustetaan kuitenkin yltyvän vielä uudestaan sykloniksi ennen kuin se iskee Mosambikin eteläosiin perjantaina.
Madagaskarin johtajan Michael Randrianirinan mukaan lähes 75 prosenttia noin 400 000 asukkaan Toamasinasta on tuhoutunut. Hän on pyytänyt ulkomaista apua katastrofin hoitamiseen.