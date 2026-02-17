Huoltovarmuuskeskus kehottaa päättäjiä ja maa- ja metsätalouden toimijoita valmistautumaan ilmastonmuutokseen ajoissa.
Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt tuovat haasteita maa- ja metsätalouden huoltovarmuuteen lähitulevaisuudessa, kertoo Huoltovarmuuskeskus.
Luonnonvarakeskus laati Huoltovarmuuskeskukselle raportin ilmastonmuutoksen riskeistä maa- ja metsätaloudelle.
Raportin mukaan ilmastonmuutos lisää runsaita sateita ja pitkittyviä kuivia jaksoja, jotka heikentävät maataloudessa kasvien kasvua ja satoa sekä vaikeuttavat sadonkorjuuta ja pellolla liikkumista.
Metsätaloudessa ilmastonmuutos aiheuttaa muun muassa myrskytuhoja sekä lisää riskiä uusista tuholaisista ja taudinaiheuttajista.
Muutoksia jo lähivuosikymmeninä
Sään erilaiset vaihtelut ja ääri-ilmiöt tuovat Huoltovarmuuskeskuksen mukaan haasteita maataloudelle jo lähivuosikymmeninä.