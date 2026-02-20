Viime elokuussa Nauvossa tapahtuneessa auton ja moottoripyörän törmäyksessä menehtyi moottoripyöräilijä. Poliisin esitutkinta on nyt valmistunut ja asia siirtyy syyteharkintaan.

Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan viime elokuussa Nauvossa tapahtuneesta kuolemaan johtaneesta liikenneonnettomuudesta. Onnettomuus sattui Saaristotien ja Lillandintien risteyksessä, jossa autoilija ja moottoripyöräilijä kolaroivat sillä seurauksella, että moottoripyöräilijä menehtyi.

Autoilijaa epäillään väistämisvelvollisuuden noudattamatta jättämisestä, moottoripyöräilijän puolestaan epäillään tulleen risteykseen huomattavaa ylinopeutta.

Moottoripyöräilijä menehtyi välittömästi

Henkilöauton kuljettaja oli tulossa Lillandintieltä kolmion takaa. Sekä auton kuljettaja että matkustaja kertoivat poliisille kuljettajan pysähtyneen risteyksessä ja varmistaneen Saaristotien olevan tyhjä molemmista suunnista.

Autoilija kääntyi risteyksestä vasemmalle Nauvon keskustan suuntaan, kun samaan aikaan Nauvon suunnasta tuli moottoripyöräilijä todistajien kertoman mukaan suurella nopeudella ja törmäsi auton vasemman kyljen takaosaan. Törmäys oli kova ja moottoripyöräilijä menehtyi välittömästi.

Asian esitutkinta on saatu valmiiksi ja tapaus siirtyy syyteharkintaan. Henkilöauton kuljettajaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta. Moottoripyöräilijää epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, mutta hänen osaltaan asia ei etene syyteharkintaan.