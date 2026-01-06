Koalitio esittää sopimusluonnoksessaan, että Yhdysvallat sitoutuisi tukemaan Euroopan johtamia monikansallisia joukkoja.
Kokousta Pariisissa isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Suomea tapaamisessa edustaa presidentti Alexander Stubb.
– Odotan keskusteluitamme rauhanneuvottelujen etenemisestä, kirjoitti Stubb tiistaina iltapäivästä viestipalvelu X:ssä.
Tapaamiseen osallistuvat myös Yhdysvaltojen erityislähettiläs Steve Witkoff ja presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi saapui Pariisiin tiistaina iltapäivällä.
Jos Ukrainan rauhansopimus syntyy, Yhdysvallat johtaisi aselevon seurantamekanismia Euroopan tuella, esittää Ukrainaa tukeva niin kutsuttu halukkaiden koalitio sopimusluonnoksessaan.
Luonnoksessa esitetään myös, että Yhdysvallat sitoutuisi tukemaan Euroopan johtamia monikansallisia joukkoja, jotka sijoitettaisiin Ukrainaan aselevon synnyttyä.