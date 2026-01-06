Ukrainan tukijat kokoustavat Pariisissa, Stubb mukana | MTV Uutiset
Stubb mukana Ukraina-kokouksessa – taustalla kummittelevat Trumpin teot
Suomea Ukrainan tukijoiden tapaamisessa edustaa presidentti Alexander Stubb. AOP
Julkaistu 06.01.2026 06:49
MTV UUTISET – STT
Trumpin isku Venezuelaan värittänee Ukrainan tukijamaiden keskusteluja.
Ukrainaa tukevien maiden niin kutsutun halukkaiden koalition johtajat kokoontuvat tänään Ranskaan. Kokousta Pariisissa isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Suomea tapaamisessa edustaa presidentti Alexander Stubb.
Pariisin kokouksessa on määrä käsitellä Ukrainan rauhanpyrkimysten tilaa viimeaikaisten tapahtumien jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi Zelenskyin reilu viikko sitten Floridassa. Trump puhui samassa yhteydessä pariin otteeseen myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.
Zelenskyi kertoi tapaamisen jälkeen Yhdysvaltain suostuneen antamaan Ukrainalle turvatakuut 15 vuodeksi.
Välittömästi Floridan tapaamisen jälkeen tilannetta hämmensi Venäjän väite, jonka mukaan Ukraina olisi yrittänyt iskeä Putinin huvilaan Novgorodin alueella. Trump ehätti jo sanomaan olevansa hyvin vihainen tapahtuneesta. Myöhemmin hän kuitenkin myönsi,
