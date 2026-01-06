



Stubb mukana Ukraina-kokouksessa – taustalla kummittelevat Trumpin teot Suomea Ukrainan tukijoiden tapaamisessa edustaa presidentti Alexander Stubb. AOP Julkaistu 06.01.2026 06:49 MTV UUTISET – STT Trumpin isku Venezuelaan värittänee Ukrainan tukijamaiden keskusteluja.



Ukrainaa tukevien maiden niin kutsutun halukkaiden koalition johtajat kokoontuvat tänään Ranskaan. Kokousta Pariisissa isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Suomea tapaamisessa edustaa presidentti Alexander Stubb.



Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pohjusti kokousta tapaamalla lähes 20:n Ukrainaa tukevan maan turvallisuusneuvonantajat viime viikonloppuna Kiovassa. Lue myös: Venäjä mokasi – NYT: Tuhansia sotavalituksia julkaistiin Pariisin kokouksessa on määrä käsitellä Ukrainan rauhanpyrkimysten tilaa viimeaikaisten tapahtumien jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi Zelenskyin reilu viikko sitten Floridassa. Trump puhui samassa yhteydessä pariin otteeseen myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.



Zelenskyi kertoi tapaamisen jälkeen Yhdysvaltain suostuneen antamaan Ukrainalle turvatakuut 15 vuodeksi.









Välittömästi Floridan tapaamisen jälkeen tilannetta hämmensi Venäjän väite, jonka mukaan Ukraina olisi yrittänyt iskeä Putinin huvilaan Novgorodin alueella. Trump ehätti jo sanomaan olevansa hyvin vihainen tapahtuneesta. Myöhemmin hän kuitenkin myönsi,

.









Keskusteluja Pariisissa värittänee väistämättä myös

. Lisäksi Euroopassa on seurattu huolestuneena Trumpin toistuvia

.

