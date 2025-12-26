Kansainvälinen hiihto- ja lumilautailuliitto Fis on antanut viidelle venäläiselle luvan osallistua kansainvälisiin kilpailuihin neutraaleina urheilijoina. Päätöksestä kerrottiin jouluaattona. Myös kolme venäläistä taustahenkilöä on saanut hyväksynnän.

Neljä urheilijaa kilpailee freestylessa ja viides alppihiihdossa. Taustahenkilöt toimivat alppihiihdossa sekä maastohiihdossa. CASin aiemman tekemän päätöksen (sallia venäläisten kilpailla) myötä, nyt 26 urheilijaa on saanut neutraalin statuksen ja luvan kilpailla. Lisäksi 20 taustahenkilöä on hyväksytty mukaan.

Urheilijat tulevat kilpailemaan neutraalin lipun alla ja ilman kansallislaulua. FIS:n hyväksynnän saamiseksi henkilöillä ei saa olla vapaaehtoisia yhteyksiä Venäjän armeijaan tai he eivät ole ilmaisseet tukea Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa.