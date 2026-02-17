Milano-Cortinan olympialaisten jälkeen kilpailtavissa paralympialaisissa nähdään ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Venäjän ja Valko-Venäjän maatunnukset.

Kansainvälinen paralympialiitto on päätynyt antamaan Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijoille oikeuden käyttää kisoissa maatunnuksiaan, mikä on kansainvälisessä urheilussa poikkeuksellista Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Asiasta on uutisoinut muun muassa uutistoimisto AFP.

Päätöksestä kertoi tiistaina Kansainvälinen paralympiakomitea. Milano-Cortinan kisoissa nähdään kuusi venäläistä ja neljä valkovenäläistä paraurheilijaa. Pralympialiiton mukaan valkovenäläisiä ja venäläisiä urheilijoita kohdellaan kisoissa kuten kenen tahansa maan urheilijoita.

Maatunnuksien käyttäminen on ollut paraurheilussa kiellettyä Venäjän aloittaman ja Valko-Venäjän tukeman Ukrainan sodan syttymisen jälkeen.

Venäjää kisoissa edustaa muun muassa kolminkertainen alppihiihdon kultamitalisti Aleksei Bugajev. Venäjä sai kisoihin kaksi paikkaa juuri alppihiihtoon, kaksi maastohiihtoon ja kaksi lumilautailuun. Valkovenäläiset paraurheilijat kilpailevat kaikki maastohiihdossa.