Ruotsin hiihtotähti Frida Karlssonin jakama Instagram-kuva olisi tavanomaisesti rikkonut sääntöjä ja voinut johtaa jopa ankariin toimenpiteisiin. Ruotsalainen ei saanut rangaistusta teostaan, sillä hänellä oli poikkeuslupa. Kuvan voit katsoa tästä linkistä.

Karlsson jakoi kuvan Instagramissa voitettuaan kymmenen kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailun yksityiseltä sponsoriltaan Adidakselta. Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n säännön 40 mukaan urheilijat ja akkreditoidut henkilöt eivät saa osallistua mainontaan, joka yhdistää heidät olympialaisiin niin sanotun "Games Period" -ajan aikana.

Sääntö turvaa virallisten sponsoreiden yksinoikeuden ja arvon. Sääntöjen rikkominen voi johtaa kurinpitotoimiin, mukaan lukien hylkäämiseen tai akkreditoinnin peruuttamiseen. Karlssonin sponsori Adidas ei ole olympiakisojen virallinen yhteistyökumppani. Rangaistus ei kuitenkaan tullut kysymykseen.

– Hän on yksi harvoista, jotka ovat saaneet luvan, eikä sen saaminen ole aivan helppoa, Ruotsin olympiakomitean lehdistösihteeri Lars Markusson sanoi.

Karlsson on poikkeus Adidaksen takia. Vaatemerkki oli ennen kisoja lähettänyt hakemuksen useista urheilijoistaan ja näiden joukossa oli myös Karlsson. KOK oli hyväksynyt hakemuksen. Ilman hakemusta rangaistus olisi voinut olla hyvinkin ankara.

– Äärimmäinen rangaistus olisi se, että häneltä kiellettäisiin kilpaileminen. Tässä tapauksessa se on kuitenkin on ok, koska Adidas haki poikkeuslupaa ja toimi KOK:n sääntöjen mukaisesti, Markusson totesi.

KOK:lla on ongelmien välttämiseksi järjestelmä, jossa kaikilla urheilijoilla on pääsy digitaaliseen alustaan, jossa kaikki säännöt ovat saatavilla. Lisäksi he ovat järjestäneet kaikille liitoille koulutuksia. Kaikesta tästä huolimatta Frida Karlsson tarkisti kaiken vielä kerran ennen kuin julkaisi kuvan.

– Säännöt ovat edelleen hyvin tiukat, vaikka Adidas ja Frida ovat saaneet vihreän valon. Joten hän otti yhteyttä ja tarkisti asian SOK:n markkinointijohtajalta Johanna Hemmingiltä. Hän antoi luvan kuvan julkaisemiseen.

Frida Karlsson voitti Milano-Cortinan kisoissa kultaa yhdistelmäkisassa ja kymmenellä kilometrillä. Viestissä tuli hopeaa. Päätösmatka 50 kilometriä jäi väliin sairastumisen takia.