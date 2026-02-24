Suomi on päättänyt boikotoida Milano-Cortinan paralympialaisten avajaisia maaliskuussa. Syynä toimeen on Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijoiden mukaan ottaminen “villeillä korteilla”.
Suomen Paralympiakomitea on vastannut myöntävästi Ukrainan pyyntöön boikotoida 6. maaliskuuta järjestettäviä paralympiakisojen avajaisia. Suomen ja Ukrainan lisäksi avajaisia boikotoivat ainakin Viro, Latvia ja Puola.
Syynä boikottiin on Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijoiden osallistuminen paralympialaisiin Kansainvälisen paralympiakomitean myöntämillä villeillä korteilla.
Karsintatulosten tekeminen on ollut edellä mainittujen maiden urheilijoilla mahdotonta, koska lajiliitot ovat aiemmin sulkeneet edellä mainittujen maiden urheilijat kilpailuistaan.
Suomen Paralympiakomitean mukaan villien korttien myöntämisellä kisoihin pääsee urheilijoita, joita ei suoraan karsintatulosten myötä voitu valita edustajiksi maidensa joukkueissa.
Toisin kuin olympialaisissa, paralympialaisissa Venäjän ja Valko-Venäjän edustajat saavat urheilla paralaympialaisissa maatunnuksillaan.
Venäjän kuudelle urheilijoille myönnettiin villit kortit paralympialaisiin, kuten neljälle valkovenäläiselle.
Venäjän hyökkäyssodalta puolustautuvan Ukrainan paralympiakomitea on reagoinut päätöksiin voimakkaasti, mutta ei kuitenkaan boikotoi koko kisoja. Avajaisten väliin jättäminen on mailta symbolinen ele.