Kenian antidopingtoimisto ADAK on asettanut 27 urheilijaa kilpailukieltoon dopingrikkeiden takia.

Joukossa on muun muassa menestynyt maratonjuoksija Rita Jeptoo, 45, joka on jo kärsinyt urallaan neljän vuoden dopingpannan, mutta palasi kilpailuihin kolme vuotta sitten.

Myös 400 metrin aitajuoksun Kenian mestari Wiseman Were, 25, on asetettu dopingpannaan.

ADAK tutkii nyt tapauksia ja kuulee urheilijoita, jotka ovat sillä välin väliaikaisessa kilpailukiellossa. Lopulliset päätökset annetaan tämän jälkeen.

27 urheilijan joukossa on yleisurheilijoiden lisäksi jalkapallon, koripallon ja lentopallon pelaajia.

Yli 140 kenialaisurheilijaa, pääasiassa pitkän matkan juoksijoita, on asetettu dopingpannaan vuodesta 2017 lähtien.