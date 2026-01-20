Radalta on löytynyt poikkeama, mutta vielä ei tiedetä, onko se onnettomuuden syy.

Espanjan sunnuntaisen junaturman kuolonuhrien määrä on noussut ja on jo 41, kertoo espanjalaislehti El Pais. Lehden mukaan 39 ihmistä on edelleen sairaalahoidossa ja 13 tehohoidossa. 43 ihmistä on edelleen kateissa onnettomuuden jälkeen.

Malagasta Madridiin matkalla ollut juna suistui raiteilta vielä tuntemattomasta syystä sunnuntai-iltana. Osa junan vaunuista törmäsi vastaantulevaan luotijunaan lähellä Adamuzia. Junissa oli yhteensä noin 500 matkustajaa.

Radalta on löytynyt poikkeama, mutta vielä ei tiedetä, onko se onnettomuuden syy. Espanjan liikenneministeri Óscar Puente väittää, että on liian aikaista tehdä lopullista johtopäätöstä onnettomuuden syystä.

Reutersin lähteen mukaan raiteita tutkineet teknikot havaitsivat kulumaa raideosien välisessä liitoskohdassa. Lähteen mukaan kuluma viittaa siihen, että vika oli ollut olemassa jo jonkin aikaa.

Lähde kertoi tutkijoiden havainneen, että viallinen liitoskohta oli aiheuttanut raideosien välille raon, joka oli laajentunut junien jatkaessa matkaa radalla. Teknikot uskovat lähteen mukaan, että viallinen liitoskohta on avaintekijä onnettomuuden tarkan syyn selvittämisessä.

